Kolmesta lapsenraiskauksesta epäilty mies vangittiin

Lapsenraiskauksessa on kyse rikoksesta, jossa ihminen on sukupuoliyhteydessä alle 16-vuotiaan lapsen kanssa. Lapsenraiskauksesta on kyse myös silloin, jos lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa oleva ihminen on sukupuoliyhteydessä 16–17-vuotiaan lapsen kanssa.