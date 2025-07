Pelastustoimi tiedottaa liikenneonnettomuudesta Kehä I:llä.

Lahdentien ja Pihlajamäen liittymien välillä on sattunut lauantaina iltapäivällä peräänajo, jossa on osallisena kolme autoa ja yhdeksän henkilöä. Kolme ihmistä on jouduttu viemään jatkotutkimuksiin.

Onnettomuudesta on liikennehaittaa lännen suuntaan.