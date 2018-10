Koko kunta järkyttyi Ivalon perhesurmasta: "Tämä on suuri sokki meille kaikille ja vaikuttaa varmasti ihan kaikkiin kuntalaisiin"

Ivalossa on noin 3000 asukasta. Millainen sokki tällainen tapahtuma on noin pienessä yhteisössä?

– Tämä on suuri sokki meille kaikille ja vaikuttaa varmasti ihan kaikkiin kuntalaisiin, kertoo Inarin kunnan vs. hallintojohtaja Mari Palolahti MTV Uutisille.

Kriisiapu alkoi heti

– Tänään kriisityötä on jatkettu eri yhteisöissä, muun muassa työyhteisössä. Käytännössä se tähän alkuun on keskusteluapua, tukea ja kuuntelua. Varmistetaan, että ihmiset eivät jää tämän asian kanssa yksin.

– Meillä on juuri tulossa tiedote kunnan nettisivuille, mistä kuka tahansa voi tarvittaessa pyytää keskusteluapua. Seurakunta on ilmoittanut, että Ivalon kirkko on tänä iltana auki kaikille kuntalaisille kello 18 alkaen, ja myös siellä on keskusteluapua tarjolla.