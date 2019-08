Kenties kesän rankimmat sateet saadaan niskaan tänään – vettä on tullut aamun aikana lähes 40 milliä: "Runsaimmat sateet ovat etelässä illan aikana"

– Suomen ylitse on liikkeellä sadealue ja heti perään tulee toinen. Sen runsaimmat sateet ovat etelässä illan aikana. Lauantaina jäljellä on jokunen kuuro maan keskiosassa, MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta sanoo.

Poudan mukaan sadealue on edennyt vauhdilla. Runsaimmat sateet ovat olleet etelärannikolla, jossa on ollut mukana myös ukkosia.

– Lounaisin Suomi, Turun seutu alkaa poutaantua, yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin edelleen tulla. Pohjoisin Suomi on vielä tällä hetkellä poutainen. Pouta sanoo.

Poutaiset hetket ovat pieniä eteläisessä Suomessa, koska jo iltapäivällä on tulossa uusi sadealue lounaaseen. Illan ja yön aikana on Poudan mukaan odotettavissa kaikista voimakkain sade.

– Sade siirtyy lauantaiksi Suomen itäpuolelle, aamu on pitkälti sumuinen ja iltapäivällä tulee kuurosateita maan keskiosassa. Aivan eteläisin suomi on aurinkoisin ja lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Sunnuntaina päästään jo selvästi yli 20 asteen. Tiistaina on todennäköisesti luvassa ensimmäiset hellelukemat, Pouta sanoo.