Kokeilu siirtää nuoret ja pitkäaikaistyöttömät te-toimistoilta kuntien vastuulle – ex-työministeri: "En ole kuullut kenenkään puolustavan nykysysteemiä"

– En ole kuullut kenenkään puolustavan nykysysteemiä. Että jotain tässä täytyy tehdä joka tapauksessa. Ja senkin takia on hyvä, että kokeillaan uutta toimintatapaa, että saadaan ihmisille apua ja mielellään heti eikä esimerkiksi sillä tavalla, että ajatellaan, että on jotkut päivämäärät, jonka jälkeen vasta ihminen saa palvelua, vaan hän voi tarvita sitä palvelua ensimmäisenä työttömyyspäivänään jo, Lindström toteaa.

Mukana kokeilussa on 118 kuntaa 25 alueella. Kokeilu kestää reilut kaksi vuotta. Millä tavalla kokeilu eroaa aiemmista?

– Kokeilu on isompi ja palvelupuoleen on kiinnitetty huomiota aikaisempaa enemmän. Minullahan oli tehtävänä lakkauttaa TE-toimistot sellaisena kuin ne tunnetaan, mutta nyt asiaa on lähestytty toisella tavalla. TE-toimistoista siirtyy asiakkaita ja resursseja lyödään yhteen valtion, kuntien ja yritysten toimesta. Tällä tavalla haetaan parempaa vaikuttavuutta.