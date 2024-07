Kohu paisuu: Trump-vitsillään raivoa nostattanut artisti sai lähtöpassit kykytoimiston listoilta

Yhdysvaltalainen Greene Talent -kykytoimisto lopetti yhteistyön näyttelijä-muusikko Kyle Gassin kanssa tämän vitsailtua lavalla presidenttiehdokas Donald Trumpin salamurhayrityksestä. Gassin edustajana toiminut Michael Greene vahvisti New York Postille tiistaina, ettei enää työskentele Gassin kanssa.

IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Gassin Trump-kommentti on sittemmin herättänyt runsaasti raivoa ja sitä on kritisoitu kovin sanoin esimerkiksi viestipalvelu X:ssä. CNN ja The Guardian kertoivat aiemmin, että australialainen senaattori Ralph Babet vaati Gassin ja Blackin karkottamista Australiasta Gassin kommentin jälkeen.