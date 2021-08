Kiuru: Seitsemän päivän hoitotakuu saatava hyvään vauhtiin tällä hallituskaudella

– Viime kädessä me valmistaudumme ottamaan myös ajurin käyttöön lainsäädännöllisesti, ja silloin lähtökohtana on se, että tällä hallituskaudella on saatava se ajuri kuntoon ja sen jälkeen kaikkien on oltava seitsemässä päivässä. Että tällä hallituskaudella on tarkoituksena saada aikaan sellainen tila, jossa siirrytään pikkuhiljaa seitsemän päivän hoitotakuuseen, Kiuru sanoi.