Kittilän kunnanjohtaja kertoo taistelleensa elämästään hiihtoladulla – pelastettiin elvyttämällä: "Melkein viimeinen hiihto"

Kunnanjohtaja oli huolissaan viime vuonna koronasta sekä suurtulvista

Jämsen on toiminut Kittilän kunnanjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Kittilän valtuusto päätti jatkaa Jämsenin virkaa viime syksynä vuoteen 2021 asti.

MTV Uutiset on haastatellut Jämseniä viime aikoina muun muassa Kittilän ja Levin vaikean koronatilanteen sekä suurtulvien tiimoilta.

– Kittilä on kokenut historian saatossa kaikenlaista. Me olemme selvinneet sota-ajan poltoista, vuoden 2005 suurtulvasta ja monesta muusta. Kyllä me tulemme selviämään myös tästä, Jämsen kertoi MTV Uutisille viime toukokuusa.