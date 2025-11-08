Pelastuslaitoksella oli lauantaina iltapäivällä pelastusoperaatio Kiteellä.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kerrotaan, että kaksi miestä oli joutunut veden varaan veneen kaaduttua.
Sivulliset kuulivat avunhuutoja ja asiasta ilmoitettiin Hätäkeskukseen. Sivulliset lähtivät paikalle kahdella veneellä ja saivat avustettua veden varassa olleita.
Ensimmäinen pelastusyksikkö oli tapahtumapaikalla noin 30 minuutin kuluttua hätäilmoituksesta. Sivulliset sekä pelastushenkilöstö siirsivät veden varassa olleet henkilöt ensihoitoyksiköiden huomaan.
Juttua päivitetty kello 17.05: Veden varassa olleet henkilöt siirretty ensihoitoyksiköiden huomaan.