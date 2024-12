Britanniassa Hampshiressa sijaitsevan peruskoulun oppilaat ovat purskahtaneet kyyneliin sen jälkeen, kun paikallinen kirkkoherra kertoi, että joulupukki on keksitty hahmo.

Hengenmies oli vierailulla alakoulussa tällä viikolla. Hänen oli määrä puhua uskonnon opetuksessa Jeesuksen syntymästä, mutta hänen puheensa laajeni joulupukkiin.

Kirkkoherra totesi 10-11-vuotiaille lapsille, että joulupukki ei ole todellinen.

Hän sanoi nyyhkyttäville oppilaille lisäksi, että heidän vanhempansa ostivat heidän lahjansa ja söivät joulupukille jätetyt keksit.

The Timesin uutisoimasta tapauksesta uutisoi nyt moni brittimedia. The Guardian kertoo, että pastori on esittänyt pahoittelunsa.

Kirkkoherra myöntää tehneensä asiassa arviointivirheen.

