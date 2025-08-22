Kirkalta uusi kappale – unohdettu biisi näkee päivänvalon

Kirkan unohdettu biisi julkaistaan 22. elokuuta
Julkaistu 42 minuuttia sitten
Legendaariselta laulajalta julkaistaan uusi kappale.

Edesmenneeltä rock-legenda Kirkalta julkaistaan uusi kappale 22. elokuuta. Lady tää on elämää -niminen kappale on nauhoitettu jo vuonna 1983. 

Muusikko ja tuottaja Kimmo Salovaara kertoo tiedotteessa, että vaikka kappale onnistui hyvin, niin se jäi syystä tai toisesta julkaisematta ja unohtui yli 40 vuodeksi pöytälaatikkoon.

Keväällä 2025 Salovaara päätti, että kappale on saatava julki ja biisi rakennettiin uudelleen Kirkan lauluraidan ympärille. Kappaleen julkaisupäivä 22 elokuuta on tasan kuukausi ennen Kirkan syntymäpäivää, jolloin artisti olisi täyttänyt 75 vuotta.

Kirka kuoli vuonna 2007.

