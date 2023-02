Kirjeenvaihtajan kommentti: Nukahdin Putinin raivokkaisiin sanoihin ja heräsin epäuskoon ohjusten osuessa Kiovaan

He kaikki olivat yhdestä asiasta samaa mieltä: Vaikka sota jatkuukin, niin Putin ei hyökkää Kiovaan, sillä niin hullu hän ei sentään ole!

Istuin sängyn reunalla kauhistuneena. Ennen ukrainalaiset olivat olleet venäläisten veljeskansa, nyt he olivat epäihmisiä, fasisteja ja pettureita. Hänen mukaansa kaikki oli Ukrainassa mennyt pieleen viimeisen 30 vuoden aikana.

Ensimmäinen yö pommisuojassa

Mietin puhetta vielä pitkään sängyssä ennen kuin nukahdin. Noin kello 3 yöllä heräsin, kun oveeni koputettiin. Ensin en reagoinut mitenkään, kunnes koputukset voimistuivat hakkaukseksi. Kaksi miestä seisoi ovellani ja käski minua lähtemään välittömästi pommisuojaan. En pitänyt kiirettä, vaan pakkailin rauhassa kamerat ja tietokoneet mukaani, kunnes he hakkasivat taas oveani. ”Nyt on kiire, alas ja äkkiä!”, he huusivat.