Kirjailija Lucinda Riley, 55, on kuollut – "Säteili valoa ja elämänvoimaa, vaikka sairaudet koettelivat"

Vuonna 1967 syntynyt Lucinda Rileyn on tälläkin hetkellä Suomen luetuin ja kuunnelluin kirjailija käännetyssä kaunokirjallisuudessa.

Riley tunnetaan parhaiten Seitsemän sisarta -sarjan kirjailijana. Bazarin mukaan sarjan seitsemäs, toukokuussa ilmestynyt kirja Kadonnut sisar on tällä hetkellä myydyin romaani eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.

Bazarin mukaan Rileyn perhe haluaa välittää menehtyneeltä kirjailijalta seuraavat sanat: ”Olen tuntenut matkallani niin tuskaa kuin iloakin, ja elämä on opettanut minulle, mikä on tärkeintä. Meillä on vain tämä hetki.”