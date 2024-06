Kirja-arvio: Näin suomalaiset ratkovat maailman sotia ja konflikteja

Näin rauha syntyy -kirjassa luetellaan näitä hankkeita, joissa rauhaa on onnistuttu edistämään tai ainakin on onnistuttu aloittamaan dialogi, jotta kriisien eri osapuolet ymmärtäisivät paremmin toisiaan.

Acehissa päästiin sopuun

CMI on ollut vahvasti mukana myös muun muassa Libyassa, Jemenissä, Kosovossa ja hankkeissa, joissa naisten roolia rauhanvälityksessä on pyritty lisäämään.

Rauhanvälittäjillä on kysyntää

Kirjan pääsanoma on, että Martti Ahtisaaren perustaman CMI:n tapaisia rauhanneuvotteluorganisaatioita tarvitaan entistä enemmän.

Vaikka YK ja yksittäiset valtiot ovat edelleen tärkeitä toimijoita, erilaisia ketterillä ulkopuolisilla toimijoilla on paljon kysyntää. Ne koetaan usein puolueettomiksi toisin kuin rauhanvälitykseen osallistuvat valtiot.

Kirjassa onkin mielenkiintoinen luku digitaalisten työkalujen kehittämisestä rauhanvälitystoiminnassa. Normaalien viestipalvelujen ja videokokousten isäksi CMI on käyttänyt suomalaista Inclus-ohjelmistoa.

Se on verkkopohjainen työkalu, jossa osapuolet voivat kännyköillään määritellä konfliktin syitä, ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden tärkeysjärjestyksiä. Vastauksia visualisoidaan neuvotteluhuoneen seinälle ja kulloinenkin konflikti muuttuu paljon selkeämmin ymmärrettäväksi. Konfliktien monimutkaisuutta pyritään näin yksinkertaistamaan.

Kirjassa on esimerkki Jemenin rauhanneuvottelujen yhdestä prosessista, jossa Inclus-yhteenveto sai "huomion siirtymään keskinäisestä syyttelystä itse asiaan".

Kirja tehty CMI:n näkökulmasta

Näin rauha syntyy -kirja on selvästi tehty CMI:n näkökulmasta eikä siinä sinänsä tietenkään ole mitään väärin.

Olisin kuitenkin odottanut, että kirjassa olisi myös ollut jonkinlaista itsekritiikkiä tai enemmän kuvauksia epäonnistumisista. Nekin olisivat nimittäin olleet mielenkiintoista luettavaa. Toisaalta voi olla, että kritiikki on jätetty rivien väliin.

Ulkoministeriössä ei ymmärretty

CMI:n tapauksessa, kuten koko suomalaisessa kansalaisjärjestökentässä yleensäkin, on käsitys, että valtion pitäisi tukea niiden toimintaa runsaskätisesti.

Monikaan kansalaisjärjestö ei näe valtion tuessa mitään kummallista, vaikka todellisuudessa suuret tuet valtiolta tarkoittavat, että kyseessä ei enää ole kansalaisjärjestö vaan eräänlainen valtion etäispääte. Se on tuskin kenenkään tavoite.

CMI:n kunniaksi on kuitenkin sanottava, että se on pystynyt keräämään rahaa myös muita reittejä.

Alussa toimintaa tuki George Soros ja rahaa on kerätty myös kansalaiskeräyksellä. Viimeisimpänä rahoittajana on ollut Sitra, joka antoi 10 miljoonaa euroa viime vuoden lopulla CMI:n taustalla olevaan Rauhanrahastoon. Rahaa on tullut eri hankkeisiin myös muiden valtioiden varoista.