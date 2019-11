Kirja-arvio: Huipputuloiset haluavat veronalennuksia ja sosiaalitukien vahvaa karsimista

Suomen huipputuloisista eli rikkaimmasta promillesta (tuhannesosasta) kertova kirja on todellinen aarrearkku rikkaiden mielenmaisemaan. Tutkijat ovat haastatelleet Suomen rikkaimpia ihmisiä siten, että heidän nimiään ei paljasteta.

Rikkaat pitävät itseään laajalti tavallisina suomalaisina, jotka pyrkivät elämään huomaamattomasti ja liiemmin pröystäilemättä. Rikkaiden yhteiskunnalliset verkostot ovat kuitenkin heidän omastakin mielestään varsin hyvät ja he pääsevät halutessaan tapaamaan poliitikkoja ja muita tärkeitä henkilöitä varsin helposti.

Rikkaat kuvaavat omaa kuplaansa usein sanomalla, että heidän edustamansa eliitti on eräänlainen klubi – kaikki kun tuntevat toisensa.

Rikkaat haluavat leikkauksia ja palkkamalttia



Kaikkein köyhimmältä kansanosalta pitäisi rikkaimman promillen mielestä ottaa pois erilaisia ylenpalttiseksi kuvailtuja tukiaisia. Rikkaat ajattelevat, että on väärin joutua kustantamaan muiden moraalisesti epäilyttävää elämää.

Rikkaat pitävät veroja liian korkeina



Samalla kun rikkaat haluaisivat kurittaa köyhiä, he ovat varsin yksimielisiä siitä, että heille itselleen kuuluisi suurempi osa kakusta. Tätä ristiriitaisuutta ei monikaan rikas näe kummallisena.

Kirjassa hyvätuloiset on lajiteltu kolmeen kategoriaan: perijöihin, ammattijohtajiin ja yrittäjiin ja ryhmien näkemykset maailmasta eroavat jonkin verran toisistaan.

Ammattijohtajat kuvailevat itseään melkeinpä kilpaurheilijoina, joiden elämä on myyty johdettaville yrityksille - siksi myös heidän tulonsa ovat heidän itsensä mielestä oikeudenmukaisia. Ammattijohtajat näkevät ihmisten olevan oman onnensa seppiä ja jonkun juuttuminen alempaan tuloluokkaan kertoo vain yrittämisen puutteesta, ei esimerkiksi perhetaustasta tai huonommista lähtökohdista.

Tuloerot revähtivät 90-luvulla



Kirjassa pohditaankin sitä, ovatko suurituloiset vähitellen irtautumassa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vastaus heillä on, että ei pääasiassa vielä mutta lähellä se on.

Kirjoittajat sanovat, että aineistosta nousee eräänlainen rikkaiden empatiakuilu köyhempiä kohtaan. Lisäksi suurituloisilla on myös hyvin synkkä näkemys Suomen tulevaisuudesta.

"Voi käydä niin, että solidaarisuus, joka on ollut tärkeä osa pohjoismaista hyvinvointimallia ja näkynyt valmiutena maksaa veroja, on murtumassa ja sen korvaa perinteisesti konservatiiveille tyypillinen moraalinen puhe, jonka mukaan ihmisiä pitää ohjata ankarilla keinoilla, jotta he olisivat pakotettuja töihin."