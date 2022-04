Kimi Räikkösen Robin-pojan uranäkymät alkavat hahmottua? – Iso kartingpomo ylisti: ”Varmasti mahtava tulevaisuus”

CRG valmistaa kartingautoja, ja sillä on myös oma kisatiimi. Nuoremman Räikkösen tulevaisuus on mahdollisesti CRG:n riveissä.

– ”Nuori Räikkönen” on vasta seitsemänvuotias, mutta hän on jo aloittanut kartingin ja odottaa pääsyä kilpailemaan. Kimin kaltaisen valmentajan avulla hänellä on varmasti edessä mahtava tulevaisuus… tietenkin CRG:n kanssa, luki julkaisussa.