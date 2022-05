Kimi Räikkönen onnitteli nasevasti vaimoaan äitienpäivänä – Minttu ja lapset poseeraavat tunnelmallisessa yhteiskuvassa

View this post on Instagram

Myös Minttu julkaisi omalla tilillään kuvia äitienpäivänä. Otoksissa Minttu laittaa Robinille kypärää päähän ja Rianna-tytär on äitinsä takana. Toisessa kuvassa Rianna on kiivennyt Mintun reppuselkään.

View this profile on Instagram

– Me puhumme pääasiassa kotona suomea, tarhassa puhutaan englantia. He varmaan mieltävät sen niin, että kun lapset ovat keskenään, kieli on englanti. Siihen luulen, että tämä perustuu, kun he puhuvat pääasiassa englantia keskenään, Minttu pohti aiemmin MTV Uutisten haastattelussa.