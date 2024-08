George Russellilta kysyttiin tallikaverista – väänsi vitsin Kimi Räikkösestä

Mercedeksen ensi kauden toinen kuljettajapaikka on epävirallisesti vielä auki, mutta yleisessä tiedossa on, että Andrea Kimi Antonelli siirtyy Mercedeksen toiseksi kuskiksi George Russellin vierelle. Russellilta tiedusteltiin ensi kauden toista kuljettajaa, mutta britti ei paljastanut mitään, vaan laittoi vitsiksi.

– Hän on se F2-kuljettaja, eikö niin? Kuka tahansa on minun tallikaverini ensi vuonna, toivotamme hänet tietysti tervetulleeksi. Hän on poikkeuksellinen kuljettaja, todella hienoja tuloksia junioripuolella. Hän on osoittanut pitkään, että hänen tulevaisuutensa on Formula ykkösissä, Russell suitsutti Antonellia.