Kiinan presidentti hehkuttaa "ihmettä" köyhyyden poistamisessa – "mikään muu maa ei ole kyennyt vastaavaan"

Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan Kiina on toteuttanut "inhimillisen ihmeen" äärimmäisen köyhyyden poistamisessa. Xin mukaan mikään muu maa ei ole kyennyt nostamaan miljoonia ihmisiä ylös köyhyydestä niin lyhyessä ajassa.

Ennen määräajan täyttymistä Kiinan hallinto on panostanut miljardeja yuaneita teiden ja rakennusten kaltaisiin infrastruktuurihankkeisiin sekä tarjonnut verohelpotuksia ja tukia köyhille maaseutualueille.

Maailmanpankin mukaan Kiinassa noin 800 miljoonaa ihmistä on päässyt eroon äärimmäisestä köyhyydestä sen jälkeen kun kommunistien valtio aloitti talousuudistukset 1970-luvun lopulla.

Kiinan esittämiä lukuja on myös osin kyseenalaistettu. Esimerkiksi Kiinan asettama köyhyysrajaa 2,3 dollarin (1,9 euron) päiväkohtaisesta tulosta pidetään liian alhaisena keskitulotason maalle, jollainen Kiina nykyään käytännössä on.

Syytöksiä on myös esitetty korruptiosta sekä virallisten tilastojen peukaloimisesta siten, että politiikan ylätasolla asetetut tavoitteet saavutettaisiin ajoissa. On myös huomautettu, että Kiinan huikea keskimääräinen elintason nousu on toteutunut maan sisällä hyvin epätasaisesti.