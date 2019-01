Kiinalaiset vierailijat saapuivat Suomeen juhlistamaan Ähtärin pandojen vuosipäivää: "Täällä on kylmä, mutta tunnemme lämpöä sydämissämme"

Ryhmä vieraili Matkamessuilla

"Täällä on kylmä, mutta tunnemme lämpöä sydämissämme"



Kiinalaisryhmällä on jäljellä vielä viisi päivää Suomessa. Vierailijat ovat matkansa aikana päässeet muun muassa maistamaan perinteistä suomalaista poronlihaa. Saunaan he vielä toivovat pääsevän´sä tulevien päivien aikana.

Kylmä ja luminen Suomi on ihastuttanut vierailijoita, minkä vuoksi he haluavat ehdottomasti palata Suomeen vielä useasti.

– Suomi on mielestäni kaunis ja mukava maa. Täällä on kylmä, mutta tunnemme lämpöä sydämissämme. Olemme myös luoneet vahvan suhteen Ähtärin ja Dujiangyanin kaupunkien välille pandojen vuoksi. Toivomme, että voisimme tehdä vielä lisää yhteistyötä ystävyyskaupunkiemme välillä, Li kommentoi.

Kävijämääräodotukset ylittyivät



– Ähtärillä on ollut kova vauhti päällä, ja eläinpuiston puolella on ollut kovasti kävijöitä. Ensimmäinen vuosi on ollut opettelua, mutta loistavasti on suoriuduttu.