Kiinalaiset tutkijat haluavat suunnitelman Elon Muskin satelliittien tuhoamiseksi

Tutkijoiden mukaan Starlink-järjestelmällä on valtava sotilaallisen käytön potentiaali. Tutkijoiden mukaan Kiinan olisi kehitettävä vastatoimia, joiden avulla Muskin satelliittiarmadaa voitaisiin seurata, estää ja jopa tarvittaessa tuhota.

Tutkimus on julkaistu kiinalaisessa puolustusteknologiajulkaisussa.

Starlink on Muskin SpaceX-avaruusyhtiön luoma satelliittiverkosto, joka kykenee välittämään internetpalveluita ympäri maapalloa. SpaceX on laukaissut matalalle kiertoradalle tähän mennessä yli 2300 Starlink-satelliittia. Yhtiön tavoitteena on luoda avaruuteen peräti 42 000 satelliitista koostuva megajärjestelmä.