Kiina julkisti videoita Mars-mönkijästään: "Lähettää kaukaiset onnittelut ja siunausta 100 vuotta täyttävälle kommunistiselle puolueelle"

Kuusipyöräinen robotti tutkii Marsissa Utopia Planitia -nimellä tunnettua laavatasankoa, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC . Zhurong on Kiinan ensimmäinen mönkijä Marsissa.

Videokuvaa mönkijästä tallentaa langaton kamera, jonka robotti on asettanut maahan.

"Mönkijä lähettää onnittelut kommunistiselle puoluelle"

Uusimmat videot Zhurongi on lähettänyt Maahan Marsia kiertävän kiinalaisen Tianwen-1-luotaimen välityksellä. Se lähetettiin matkaan viime heinäkuussa.

Zhurong tutkii kiviä ja maanalaista vettä

Kameroiden lisäksi mönkijässä on viisi lisävälinettä, joilla se tutkii Mars-kivien ominaisuuksia ja ympäristön yleispiirteitä, kuten säätä.

Zhurongissa on Yhdysvaltain avaruusviraston Nasan Perseverance-mönkijän lailla myös tutka, jolla se voi tutkia maan alla olevaa vettä ja jäätä.

Nimi kiinalaisen tulenjumalan mukaan

Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen toinen maa ihmiskunnan historiassa, joka on saanut lähetetyksi onnistuneesti ajoneuvon Marsin pinnalle. Luotaimen Marsiin on onnistunut lähettämään myös Neuvostoliitto.