Kiina ei epäröi aloittaa sotaa, jos Taiwan julistautuu itsenäiseksi – "Taiwan on Kiinan Taiwan"

Hän oli painottanut, että "Taiwan on Kiinan Taiwan".

Mailla muitakin erimielisyyden aiheita kuin Taiwan

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen jännite on kasvanut Taiwanin takia, jota Kiina pitää omana alueenaan ja on sanonut valtaavansa sen jonain päivänä tarvittaessa vaikka väkivalloin.

Lisäksi Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa epäsuorasta tuesta Venäjän sotatoimille Ukrainassa. Kiina on vaatinut neuvotteluja sodan lopettamiseksi, mutta ei ole tuominnut Venäjän toimia ja on toistuvasti arvostellut Yhdysvaltain aselahjoituksia Ukrainalle.