Kiekkoraati: Rikard Grönborgin Tappara ansaitsee hatunnoston – Petteri Sihvosella edelleen epäilyksensä

Finaalit käynnistyvät lauantaina Tampereelta. Joukkueet ovat samat kuin viime vuonna, mutta kumpikin on uudistunut merkittävästi.

– Pelicansin kasvutarina on mielestäni yksi iso asia, kuinka määrätietoisesti siellä on työtä tehty. Vaikka nyt ollaan finaalissa, niin heidän visionsa on se, että myös rakentaminen eteenpäin jatkuu määrätietoisesti, Alkio sanoo.