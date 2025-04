Kevin De Bryune avautuu kulissien neuvotteluista: "Shokki"

Kevin De Bryunen lähtö pois Manchester Citystä ei ollut hänen oma päätöksensä. Nyt hän paljastaa, mitä sopimusneuvotteluissa tapahtui.

De Bruyne iilmoitti huhtikuun alussa sosiaalisessa mediassa, että hän jättää Cityn tämän kauden jälkeen. Siinä vaiheessa ei kuitenkaan kerrottu kaikkea.

Nyt belgialaispeluri paljastaa, että City ei missään vaiheessa tarjonnut hänelle jatkosopimusta. Hän kertoo, että tapasi seuran jalkapallojohtajan Txiki Begiristainin ja toimitusjohtaja Ferran Sorianon lyhyesti, ja kaksikko ilmotti hänelle, että seurasa ei ole jatkoa.

– Se oli pieni shokki, De Bruyne kommentoi Daily Mailin mukaan.

De Bruyne olisi itse halunnut jäädä seuraan.

– En saanut sopimustarjousta koko vuonna. Olin tietysti hieman yllättynyt, mutta se pitää vaiin hyväksyä. Rehellisesti sanottuna uskon, että pystyn suoriutumaan tällä tasolla, mutta ymmärrän, että seurojen on tehtävä päätöksiä, De Bruyne sanoo.

De Bruyne kertoo, että tapaamista seuranneet päivät olivat vaikeita. Lopulta hän sai kerrottua asan julkisuuteen.

– Kun päätös oli tehty ja sain kerrottua siitä, oli se enemmän kun helpotus.

Belgialaisen keskikenttäpelaajan seuraavaa osoitetta on arvuuteltu innokkaasti ja esimerkiksi Saudi-Arabian rahaliiga ja Yhdysvaltain MLS ovat nousseet isosti spekulaatioihin. De Bruyne itse ei omien sanojensa mukaan ole kuitenkaan vielä päättänyt mitään.

– Tuntuu, että minulla on vielä paljon annettavaa. En ole enää 25-vuotias, mutta pystyn teklemään työni. Olen avoin kaikelle, koska minun pitää katsoa koko kuvaa: urheilullisia asioita, perhettä ja kaikkea muuta yhdessä. Minun pitää tehdä päätös, kunhan tiedän vähän lisää, De Bruyne pyörittelee.

City on ollut tällä vuodella vaikeuksissa, ja se on Valioliigassa vasta neljäntenä. Manchesteriläisseura on neljän edellisvuoden Valioliigan mestari.