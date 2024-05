Kevään lämpöennätys paukkui taas rikki – 26,5 astetta

Säät jatkuvat torstaina lämpiminä ja ovat 22–26 asteen välillä lämpimimmillä alueilla. Korkeimmat lämpötilat painottuvat eteläiseen Suomeen ja maan länsiosaan. Maan itäosassa ja Lapissa on viileämpää.

Forecan mukaan perjantaina on mahdollisuus jopa 27 asteen lämpötilaan varsinkin etelässä. Torstai on Lapissa melko viileä, mutta lämpötilat kohoavat perjantaina.

Sää lämpenee Lapissakin

Tornionjoessa ja Muonionjoessa tulvahuiput asettuvat ensi viikon alkupuolelle. Kittilässä Ounasjoen vedenkorkeus nousee viikonloppuna tasolle, jolla vesi voi tulvia viemäreihin. Tenojoen tulvahuipusta on puolestaan tulossa keskimääräistä suurempi ja sen suuruus on todennäköisesti kahden edellisen kevään tasoa. Tulvahuipun ajankohta on ensi viikon alussa.