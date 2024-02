Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi on raskaana

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja hänen puolisonsa Micke Kemppi kertovat odottavansa toista lastaan. Laskettu aika on heinäkuun puolenvälin tienoilla.

– Meillä on uutisia! Odotamme toista lastamme syntyväksi heinäkuun puolessavälissä. Kotona kaikki hyvin ja elämä on jatkunut normaalisti. Olemme mieheni kanssa onnellisia tilanteesta. Aina on oikea aika, Kemppi kirjoittaa X-viestipalvelussa.