Keskusta sanoi ei Orpon hallitukselle: "Puolueen paikka on oppositiossa"

– Keskustan hallitusneuvottelijoiden johtopäätös toisen perättäisen vaalitappion jälkeen on se, että puolueen paikka on oppositiossa, keskusta toteaa hallitustunnustelija Orpolle annetussa vastauksessa.

– Keskeinen tulevaisuuskysymys on myös huolehtia siitä, että ikääntyvään Suomeen saadaan enemmän ihmisiä ja työtä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kirjoitti jo 3. päivä huhtikuuta, että keskustan paikka on tulevalla hallituskaudella oppositiossa.

Keskustan vastaus sanasta sanaan

Kunnioitamme kansanvaltaa. Vaalit pidetään siksi, että ihmiset voivat vaikuttaa siihen ketkä valtaa käyttävät. Suomi tarvitsee toimivan hallituksen, jolla on tukenaan vahva kansan vaaleissa osoittama tahto.

Keskusta kohtasi huhtikuun 2023 eduskuntavaaleissa historiallisen vaalitappion, tulos on puolueen heikoin itsenäisen Suomen aikana. Kansa osoitti nyt muut puolueet kuin keskustan hallitusvastuuseen. Keskustan hallitusneuvottelijoiden johtopäätös toisen perättäisen vaalitappion jälkeen on se, että puolueen paikka on oppositiossa.