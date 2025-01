Kerttu Niskanen sai ruotsalaishiihtäjän kiehumaan

Ruotsalaishiihtäjä Johanna Hagström kävi kuumana Kerttu Niskasen liikkeestä perinteisen hiihtotavan pariviestissä Cognen maailmancupissa.

Suomi hiihti Kerttu Niskasen ja Jasmi Joensuun joukkueella pariviestin voittoon 0,9 sekunnin erolla Ruotsin kaksikkoon Johanna Hagström / Maja Dahlqvist. Hagströmiä potutti.

Niskanen nimittäin kiilasi ylämäessä hiukan ennen viimeistä vaihtoa ladulla suoraan hänen eteensä. Hagström joutui hakemaan rytmiään ja jäi jälkeen.

– Rata oli toki rankka, mutta ärsyynnyin, kun Kerttu hyppäsi eteeni. Hiihtoni meni pilalle, ja olen hieman ärsyyntynyt, että tuomaristo ei tehnyt asialle mitään. Vaikka häntä on vaikea hylätä siitä, on se päivänselvä keltaisen kortin paikka, Hagström sanoi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsalaiselta udeltiin, maksoiko se jopa voiton.

– Ehkä.

Hagström sanoi, että hän joutui "aloittamaan alusta" ja hän oli täysin sanaton.

– Olisi ollut eri asia, jos se olisi tapahtunut ensimmäisellä osuudella viimeisen mäen sijaan.

Ruotsi tuli viimeiseen vaihtoon lopulta reilut kaksi sekuntia toisena siinä kohtaa ollutta Suomea jäljessä.

Hagström ei ollut sanojensa mukaan juuri puhunut Niskasen kanssa episodin jälkeen.

– Kaikki ovat todella väsyneitä ja on selvää, että tällaista voi tapahtua, mutta se on ärsyttävää, kun on itse siinä.

Kerttu Niskanen (vas.) ja Jasmi Joensuu juhlivat pariviestin voittoa Cognessa.2025 Leo Authamayou/NordicFocus