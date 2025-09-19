Kehä kakkosella Espoossa on tapahtunut liikenneonnettomuus.
Kehä kakkosella Espoossa on sattunut kolari, kertoo Fintraffic. Tarkempi paikka on välillä Turunväylän liittymä – Suurpellon liittymä.
MTV Uutisten lukija kertoo, että paikalla oli paljon pelastusyksiköitä ja poliiseja.
– Kaksi autoa keulakkain ihan soseena, hän kuvailee.
Myös Turun moottoritie on jumissa kehä kakkoselle menevän kaistan osalta.
Pelastuslaitokselta ei vielä pystytty kertomaan tapahtuneesta lisätietoja. Pelastusyksiköt olivat edelleen kohteessa.
Fintrafficin liikennetiedotteen mukaan liikenne on palautumassa normaaliksi.
Juttua täydennetty 19.9.25 kello 9.38.