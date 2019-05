Kaupan jättien suuri valta näkyy Reino-tossuyhtiön konkurssissa – "Hyvä esimerkki siitä, että sovitaan jonkin noudattamisesta, mitä ei kirjata paperille"

Tapaus on herättänyt jälleen keskustelua kaupan jättien vallasta Suomessa.

Tutkimusjohtaja: "Tuottajilla on heikompi asema kuin kaupan jäteillä"

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Kyösti Arovuoren mukaan on tunnistettu tosiasia, että kaupan jäteillä on Suomessa runsaasti valtaa.

– On eri asia, käytetäänkö markkina-asemaa väärin, Arovuori huomauttaa.

– Markkinarakenne antaa siihen kyllä mahdollisuuden. Rakenne luo sen, että tuottajilla on heikompi asema kuin kaupan jäteillä.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että sovitaan jonkin noudattamisesta mitä ei kirjata paperille.

– Se on vastakohta dokumentoidulle läpinäkyvyydelle, jossa neuvottelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja toista kunnioitetaan.

Vallankäytön tutkiminen usein hankalaa

Aalto-yliopiston professori Arto Lindblom arvioi Kauppalehdelle, että valta-asetelmat riippuvat paljon tuoteryhmästä. Erikoiskaupassa, kuten vaatteissa ja kengissä, tuottajalla on usein enemmän valtaa.

Vallankäytön ja sopimisen tutkiminen on kuitenkin hankalaa, sillä kyse on usein liikesalaisuuksista.

Yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki Aalto-yliopistosta sanoo, että on mahdotonta arvioida Reino-tapausta oikeudellisesta näkökulmasta tuntematta tapauksen yksityiskohtia tarkemmin.

Kuoppamäki muistuttaa, että on jo olemassa runsaasti sääntelyä, jolla pyritään puuttumaan ostovoiman väärinkäytöksiin.

Tällainen on esimerkiksi kilpailulain vuonna 2014 voimaan tullut pykälä, jonka mukaan Suomen päivittäistavarakaupan markkinoilla määräävä markkina-asema on elinkeinonharjoittajalla, jonka markkinaosuus päivittäistavarakaupan vähittäismyynnissä Suomessa on vähintään 30 prosenttia.