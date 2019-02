Kauppoihin erilliset hyllyt kotimaisille tuotteille, ehdottaa tuore selvitys – päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja vastaa

Selvityksessä sanotaan, että vastuullisuuttaan korostavan kaupan tulisi alkaa kilpailla selvästi nykyistä enemmän myös siitä, kenellä on selkeimmät ja positiivisinta huomiota herättävät hyllyosiot ainoastaan suomalaisille ruokatuotteille.

Isojen pelureiden tukut myymään sisäisillä hinnolla?

Selvityksen mukaan Suomi lukeutuu maailman kärkimaihin asiakastiedon määrässä ja laadussa. Kansainvälisessä vertailussa tätä dataa on poikkeuksellisen paljon johtuen päivittäistavarakaupan keskittyneisyydestä sekä pitkäjänteisen datan keräämisen perinteestä. Selvityksen mukaan asiakastieto olisi arvokas lisä myös alkutuottajille ja tavarantoimittajille niin tuote- kuin palvelukehityksessäkin.

Karhinen perustelee ehdotustaan päivittäistavarakaupan voimakkaalla keskittymisellä. Uusien toimijoiden on vaikea tulla markkinoille. Päivittäistavarakaupassa S-ryhmällä ja Keskolla on erittäin vahva asema.

Erillisiä lähiruokanostoja tai kotimaisuusnostoja on jo tehty monissa kaupoissa

Päivittäistavarakaupan toimitusjohtajan Kari Luodon mukaan kotimaiset tuotteet näkyvät jo nyt hyvin kaupoissa. Erillisiä lähiruokanostoja tai kotimaisuusnostoja on jo tehty monissa kaupoissa, ja alkuperäismerkinnät tuotteissa kertovat kuluttajalle, mistä tuotteet tulevat.

– Mietin, tuoko se lopulta niin paljon lisäinformaatiota kuluttajalle verrattuna nykypäivään. Tämä suositus jää tietysti jokaisen kaupan yrityksen päätettäväksi, koska minkäänlaisella sääntelyllähän tämmöiseen ei voida mennä. Me olemme osa EU:n sisämarkkinaa, suurin osa elintarvikelainsäädännöstä on EU-tasoista ja meillä on tavaroiden vapaa liikkuvuus. Sellaista sääntelyä, että kotimaiset tuotteet laitettaisiin esille lain mukaan, ei varmasti voida tehdä, Luoto sanoo.