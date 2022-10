Kauden ensimmäinen kymppi! Jorma Uotinen ihastui tunnelmalliseen TTK-esitykseen

– Tanssi on hetken taidetta, ei ole mennyttä eikä tulevaa, on vain tämä hetki. Juuri siinä on olemassa olo ja läsnäolon voima. Tässä molempien sekä Sonjan että Matin läsnäolo on pakoton ja hallittu. Se luo ympäristöönsä hyväntuulisuutta, toivoa, kauneutta ja merkitystä. Kaiken kaikkiaan ihastuttava valssi, hän hehkutti.