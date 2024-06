Kattila kiehuu vielä EM-kisoissakin – Espanjan kapteeni kuohuttavan käytöksen kohteena: "Häpeä"

Espanjalaishyökkääjä Alvaro Morata on jalkapallon miesten EM-turnausten kaikkien aikojen maalintekijätilastossa jaetulla kolmannella sijalla, mutta hyökkääjän peliesitykset jakavat edelleen runsaasti mielipiteitä.

Atletico Madridia edustava Morata, 31, on pelannut urallaan Real Madridin, Juventuksen ja Chelsean kaltaisissa suurseuroissa, mutta hän ei ole pystynyt missään lunastamaan suuria odotuksia täysin. Etenkin Chelseassa hän sai kritiikkiä epätasaisuudestaan.

Maaliskuun Brasilia-ottelu pelattiin Realin kotistadionilla Santiago Bernabeulla, mikä selittää osan Atleticon pelaajan saamista vihellyksistä. Kritiikkiä Morata on saanut vuosien saatossa seurajoukkueissaan, mutta nyt vihellykset tulivat maajoukkuepaidassa.

"Olen taistellut paljon"

Vaikka myös kritiikkiä on tullut, Morata on noussut Espanjan miesten maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijätilastossa David Villan, Raulin ja Fernando Torresin taakse neljänneksi. Morata on tehnyt 74 maaottelussaan 36 osumaa.