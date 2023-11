Katsojat saivat valita TTK-finalisteille tanssit – tämä esitys toi Matti Suur-Hamarille kymppirivistön!

Ensimmäisen katsojien valinnan esittivät Matti Suur-Hamari ja Katri Riihilahti. Tanssipari esitti uudelleen quickstepin, joka oli heidän aivan ensimmäinen tanssinsa ensimmäisessä suorassa lähetyksessä syyskuun alussa. Kappaleena esityksen taustalla nähtiin Tony Crane and His Bandin versioima, alunperin The Pointer Sisters -yhtyeen tunnetuksi tekemäI'm So Excited.