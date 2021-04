Katso upea video: Harvinainen tulivuorenpurkaus sai aikaiseksi turistiryntäyksen Islannissa – näyttävä spektaakkeli voi kestää jopa vuosia

Islannissa lähellä Reykjavikia jatkuva tulivuorenpurkaus on tutkijoiden mukaan osoittautunut harvinaislaatuiseksi saarivaltion geologiassa. Tulivuoresta virtaava laava on peräisin paljon syvemmältä kuin aiemmin on luultu ja purkaus voi kestää jopa vuosia. Ilmiö ihastuttaa laajasti islantilaisia, ja on saanut aikaan turistiryntäyksen.