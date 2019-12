Katso, miten maailman johtajat onnittelivat murskavoiton saavuttanutta Boris Johnsonia – myös Brexitiä harmiteltiin: "Sääli koko Euroopalle"

– Onnittelut Boris Johnsonille hänen hienosta voitostaan! Britannialla ja Yhdysvalloilla on nyt mahdollisuus tehdä mittava uusi kauppasopimus brexitin jälkeen. Tällä sopimuksella on potentiaalia olla paljon isompi ja tuottavampi kuin yksikään sopimus, jonka voisi tehdä EU:n kanssa. Juhlikaa Borisia! Sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

– Me olemme valmiita (kauppaneuvotteluihin). Me olemme päättäneet prioriteettimme. Toivon, että meillä on lojaalit, hyvät neuvottelut, sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.