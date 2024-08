Katse taivaalle: Tänään voi nähdä superkuun!

Noin neljännes kaikista täysikuista on superkuita, kun taas "sinikuita" on vain kolme prosenttia täysikuista.

Mikä kumma superkuu?

Superkuu näkyy silloin, kun Maa on Kuun ja Auringon välissä, eli aina täydenkuun aikaan, ja samalla Kuu on radallaan "perigeumissa" eli Maata lähimpänä olevassa pisteessä.

Kun kuu on lähimpänä Maata kiertoradallaan, se voi näyttää jopa 14 prosenttia suuremmalta ja 30 prosenttia kirkkaammalta kuin silloin, kun se on kauimpana Maasta.

Kun Kuu on kauimpana, välimatkaa on yli 400 000 kilometriä, ja kun se on lähimpänä, matkaa on alle 356 000 kilometriä.