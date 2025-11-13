Europarlamentaarikko Katri Kulmuni, 38, kertoo, että hän on saanut kolmannen lapsensa.

Europarlamentaarikko Katri Kulmuni (kesk.) on saanut tyttölapsen. Kyseessä on hänen kolmas lapsensa. Synnytys tapahtui Belgiassa.

Jos päitys ei näy, voit katsoa sen täältä.

– 11.11. saapui luoksemme kolmas lapsemme. Tyttövauva, äiti ja koko perhe voivat oikein hyvin. Tästä kansainvälisestä terveydenhuoltokokemuksesta voin nyt sanoa, että hyvin pääsevät vauvat maailmaan myös Belgiassa, Kulmuni kirjoittaa.

Hän on saanut rutkasti onnitteluja kuvan alle. Kulmuni asuu puolisonsa Jyrki Peisan ja lastensa kanssa Brysselissä.