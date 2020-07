Katolinen kirkko kahmaisi 1,4 miljardin potin pienyrityksille tarkoitetuista korona-avustuksista – miljoonia jaettu myös seksuaalirikoksissa ryvettyneille seurakunnille

Kirkolle myönnetty avustus on niin kutsuttu PPP-avustus (Paycheck Protection Program), joita on jaettu yhdysvaltalaisille yrityksille ja yhteisöille korona-avuksi, jotta ihmiset eivät menettäisi työpaikkojaan. Rahat lainantakauksiin otetaan valtion kassasta, eli käytännössä veronmaksajilta.

Rahasto on kokonaisuudessaan 659 miljardia dollaria. Avustus on lainaa, jota ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin, jos sen käyttää palkkoihin, vuokriin tai palveluihin. Se on osa ennätysmäistä 2 triljoonan dollarin talouspakettia, joka luotiin koronapandemian vuoksi.

Seurakunnat köyhtyivät maksaessaan seksuaalirikosten uhreille

Associated Pressin (AP) tekemästä analyysistä selviää, että miljardien potista jaetaan miljoonia seurakunnille, jotka ovat köyhtyneet jouduttuaan maksamaan tuntuvia sovittelu- ja uhrimaksuja papiston tekemistä seksuaalisista hyväksikäyttörikoksista.

Hyväksikäyttöskandaalit ovat koetelleet katolista kirkkoa viime vuosina. Paavi Francis määräsi Washingtonin entisen arkkipiispan, kardinaali Theodore McCarrickin loppuelämäkseen "rukoukseen ja katumukseen", kun häntä syytettiin alaikäisten hyväksikäytöstä.

Samassa vyyhdissä ilmeni, että seurakunnat olivat käyttäneet miljoonia peitelläkseen piispojen tekemää hyväksikäyttöä, joista osa on kohdistunut lapsiin. Tutkimuksia tehtiin yli 20 osavaltiossa, CBS News kertoo.

Kuukausien lobbaus

Vaikka seurakunnilla on oppilaitoksia, ruoka-apua ja ne työllistävät tuhansia ihmisiä Yhdysvalloissa, yleensä tällaisia yritystukia ei anneta uskonnollisille ryhmille. Kongressi teki kuitenkin poikkeuksen korona-avustusten kohdalla uskonnollisten ryhmien lobattua asiaa.

Katolinen kirkko itse lobbasi avustuksen saamista hanakasti maaliskuusta asti.

Uskonnolliset ryhmät saivat Trumpin hallinnon tekemään poikkeuksen säännöstä, että seurakunnalla ei saa olla yli 500 työntekijää avustuksen saadakseen.

Katolinen kirkko ei tuolloin olisi voinut saada avustusta.

– Kuin rajaa kirkon ja valtion välillä ei olisikaan, koska liittovaltion hallinto käyttää veronmaksajien rahaa maksaakseen piispoille ja papeille. On ennennäkemätöntä, että uskonto saa etuoikeutettua kohtelua, mistä tässä on nyt kyse, AP:n toimittaja Michael Rezendes sanoo.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, kun Rezendes kertoo lisää tutkimuksistaan katolisen kirkon avustusrahojen käytöstä: "Näyttää siltä, että presidentti hakee tukea konservatiivisilta seurakunnilta"

Kirkkojen saaman avustuksen uskotaan olevan todellisuudessa vieläkin suurempi, sillä alle 150 000 dollarin lainan saajista ei ole julkista dataa. Katolisen kirkon saama 1,4 miljardin avustus on vähimmäismäärä, ja se voi nostaa sitä 3,5 miljardiin asti.

Pienyrityksille tarkoitettuja avustuksia myönnetty suuryrityksille

Avustusten jakoa on muutenkin kritisoitu kovasti, sillä niitä on myönnetty tahoille, joiden talous ei ole vaakalaudalla koronan vuoksi, vaikka olisikin heikentynyt. PPP-lainat on tarkoitettu pienikokoisille yrityksille.

Esimerkiksi miljonääri Kim Kardashian-Westiä on julkisuudessa vaadittu palauttamaan yrityksellensä myönnetty avustus. Forbes arvioi Kardashian-Westin omaisuudeksi 900 miljoonaa dollaria.

Presidentti Trumpin hallintoa onkin syytetty avustusten jakamisesta poliittisesti, sillä pienyrityksille tarkoitettujen lainojen ehdoissa on porsaanreikiä, joiden avulla myös suuret yhtiöt ovat keplotelleet itselleen avustusta.