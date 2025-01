Podcast: Katja Ståhl aiemmasta suhteestaan: "Tiesin, että on muitakin naisia"

Katja Ståhl muistelee Saatan olla väärässäkin -podcastissa aiempaa avointa suhdettaan.

Katja Ståhl ja Kimmo Vehviläinen pohtivat Saatan olla väärässäkin -podcastin kolmannessa jaksossa parisuhteita ja rakkautta. Jakso on julkaistu 28. tammikuuta Podimossa.

Ståhl kertoo jaksossa aiemmasta avoimesta suhteestaan.

– Minulla on ollut muun muassa sellainen suhde, että tiesin, että sillä miehellä on muitakin naisia. Ajattelin, että ihan sama. Jos hän jaksaa, niin antaa palaa. Ja me rakastimme toisiamme aivan järjettömästi, Ståhl kertoo jaksossa.

Kysymykseen muista miehistä Ståhl tokaisee, että ”saattoi hänellä olla”.

Vaikka Ståhl harrasti muidenkin kanssa seksiä, niin hän tiesi aina, ettei kukaan mene hänen kumppaninsa ohi.

– Hän oli tietenkin ykkönen, ja minä olin tietenkin ykkönen hänelle. Se on ihan selvä peli, Ståhl sanoo jaksossa.