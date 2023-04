Käsittämätön Erling Haaland rikkoi jälleen yhden ennätyksen – norjalaistähden maalimäärät kuin toisesta maailmasta

Entistä ällistyttävämmäksi kolossihyökkääjän saldon tekee se, että Cityllä on Valioliigassa pelaamatta vielä yhdeksän ottelua, ja Mestarien liigassakin mahdollisesti jopa neljä peliä. City on lisäksi mukana vielä Englannin cupissa, jossa se kohtaa välierässä Sheffield Unitedin.

22-vuotias Haaland on muutenkin määrittämässä uudenlaisia standardeja huippuluokan maalintekijöille. Urallaan pelaamissaan 26 Mestarien liigan ottelussa norjalainen on paukuttanut yhteensä 34 maalia. Valioliigassa on syntynyt tähän mennessä 30 maalia 27 ottelussa.