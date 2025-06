Karu näky Helsingin olympiastadionilla

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa kotikentällään tuikitärkeässä MM-karsintaottelussa Puolan. Ennen kohtaamista on puhuttanut heikko lipunmyynti ja juuri ennen ottelun alkua Helsingin olympiastadionin lehtereillä odotti karu näky.

Jos Hollanti-ottelussa katsojien määrä oli lähellä 30 000:tta ja se oli melkein loppuunmyyty, niin Puola-pelissä tilanne on toinen. Tyhjien paikkojen määrä on huomattava. Pohjoiskaarteen puolella väkeä on enemmän, mutta myös sielläkin vapaita paikkoja on tarjolla.

Puolalaiskannattajia otteluun on saapunut selvästi suurempi määrä kuin hollantilaisfaneja oli lauantain MM-karsintakamppailussa. Määrältään puolalaisia on noin kolme kertaa enemmän eli lähemmäs 1500 kannattajaa. Samalla järjestyksenvalvojien määrä on lisääntynyt merkittävästi.

Olympiastadionilla riitti tyhjiä paikkoja Puola-ottelussa.