Karu arvio pohjoiskorealaisten kohtalosta Ukrainassa: Kolme kuukautta jäljellä

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW arvioi Ukrainaa vastaan sotimaan lähetettyjen pohjoiskorealaisjoukkojen joko kuolevan tai haavoittuvan kokonaisuudessaan tätä menoa kevään koittaessa.

Institute for the Study of War (ISW) arvioi Ukrainan sodan päivittäisraportissaan, että Venäjän Kurskissa sotivat pohjoiskorealaisjoukot yksinkertaisesti loppuvat muutaman kuukauden kuluessa.

Ukrainalaisjoukkoja vastaan taistelevasta noin 12 000 pohjoiskorealaisen joukosta on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tammikuun alussa antaman lausunnon mukaan toistaiseksi kuollut tai haavoittunut noin 3 800 sotilasta.

Etelä-Korean tiedustelupalvelu NIS taas arvioi tammikuun 13. päivä, että pohjoiskorealaisten uhriluku olisi toistaiseksi noin kolmetuhatta. Heistä kolmesataa olisi kuollut ja 2 700 haavoittunut Kurskissa.

Tappiot lähes sata per päivä

Ukrainan puolustusministerin Rustem Umerovin mukaan pohjoiskorealaisten ensimmäiset taistelut olivat Kurskissa viime marraskuussa. Laajempiin taisteluihin he alkoivat venäläisten sotablogaajien mukaan osallistua joulukuun 6. päivän jälkeen, kertoo ISW.

ISW arvioi Ukrainan menettäneen yli 90 sotilasta per päivä laajempien taisteluiden alettua. Ajatushautomon mukaan koko sotaan lähetetty osasto on kulutettu loppuun tätä menoa noin kolmessa kuukaudessa eli huhtikuun puolivälin tienoilla.

Ukraina sai vastikään ensimmäiset pohjoiskorealaistaistelijat sotavangiksi. Presidentti Zelenskyi julkaisi kuvia ja videoita kahdesta haavoittuneesta sotilaasta.

NIS korostaa, että korkea loukkaantuneiden määrä verrattuna kuolleisiin on tyypillistä sodassa, eikä tiedossa ole, miten nopeasti loukkaantuneet pohjoiskorealaiset palaavat taisteluihin tai palaavatko ollenkaan.

Ukrainalaisia vastaan taistelevien pohjoiskorealaisten sotataidoista ja -taktiikoista on esitetty ristiriitaisia arvioita. Erään ukrainalaissotilaan mukaan he ovat erittäin pitkään koulutettuja ja hyviä ampujia. Wall Street Journalissa julkaistun tekstin asiantuntijakirjoittajien mukaan pohjoiskorealaiset taas on lähetetty sotaan "tykinruoaksi" ja että heidän käyttötapansa on ollut "katastrofi".

