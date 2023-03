Kärppien avainhyökkääjä huuteli vapauksista, on nyt sivussa – Lauri Marjamäki murahti aiheesta: "Paskapuhetta"

– Ei tuolla enää mietitä niin, mitä ehkä vielä syksyllä oli. Sen näyttävät maalimäärät. Nyt annetaan palaa, eikä mistään muusta ole puhuttu. Meidän maalieromme on tasakentällisin +25 ja se on sarjan kärkeä.

– Aika ohut on kommentti, jos joku on noin sanonut. Joukkueen kanssa on juteltu ja tehty töitä pienryhmissä. Kaikki ovat sanoneet, että meininki on enemmän kuin hyvä. Jos joku tuntee noin, niin on kyllä pihalla kuin lintulauta, Marjamäki jatkoi.