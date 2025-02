Kärppiä uhkaa katastrofi SM-liigassa – Ville Mäntymaalta ristiriitainen vastaus

Oulun Kärpät uhkaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle SM-liigassa. Kyllä, sama Kärpät, joka lähti kauteen yhtenä suurimpana mestarisuosikkina. Ja sama Kärpät, joka on tehnyt kauden aikana merkittäviä pelaajahankintoja. Kärpät kamppailee rajun ongelman kanssa, johon joukkueen päävalmentaja Ville Mäntymaa ei meinaa löytää vastauksia.

Kärpät hävisi viikonlopun molemmat KalPa-ottelunsa, kun lauantaina loppulukemat merkattiin Kuopiossa isäntien hyväksi 7–5. Perjantaina KalPa oli parempi lukemin 4–3.

Jo näistä numeroista selviää se, mikä on Kärppien isoin ongelmakohta: puolustuspelaaminen. Kärpät on päästänyt tällä kaudella toiseksi eniten maaleja koko Liigassa. Takana on vain sarjajumbo Jukurit (kaksi päästettyä maalia enemmän).

MTV Urheilun selostaja Juho Kokko kysyi lauantain KalPa-pelin jälkeen Kärppien päävalmentajalta Ville Mäntymaalta siitä, mistä oululaisjoukkueen oman pään ongelmat johtuvat.

Mäntymaa antoi kysymykseen hyvin ristiriitaisen vastauksen.

– Ei tuohon (ongelmaan) ole mitään yksittäistä vastausta. Jos siihen olisi joku yksittäinen ratkaisu, niin olisimme varmasti käyttäneet sen. Totta kai tiedostamme sen, että tuota (puolta) pitää kehittää, Mäntymaa tyytyi vastaamaan.

Mäntymaa ei siis pystynyt erittelemään sitä, miten Kärpät pyrkii puuttumaan puolustuspään haasteisiinsa, eikä hän vastannut siihen, miksi ongelmat ovat jatkuneet koko syksyn ja talven ajan.

Kärppiä uhkaa katastrofi, sillä se on sarjassa vasta sijalla 11, eli juuri ja juuri pudotuspeliviivan yläpuolella (12 parasta etenee pleijareihin). Liigan peräpäässä tilanne on jännittävä, sillä yhden ottelun vähemmän pelannut Sport (12:s) on Kärppien kanssa samoissa pisteissä. Lauantaina sarjakärki Ilveksen kaatanut JYP (13:s) on puolestaan kahden pisteen päässä Kärpistä ja Sportista.

Kärppiä uhkaa katastrofi siksi, koska oululaisjoukkueen loppuohjelma on enemmän kuin haastava. Kärpät kohtaa vielä vieraissa Lukon (sarjakakkonen), vieraissa Ässät (sarjaseiska), kotona JYPin (taistelee samoista sijoista), kahdesti Tapparan (hallitseva mestari) ja kahdesti HIFK:n (sarjanelonen). Sen lisäksi Kärpät on ottanut edellisistä kuudesta ottelustaan vain yhden voiton.

Lisää Mäntymaan ajatuksia jutun yläreunan videolta.