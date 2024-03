Leo Komarov lensi suihkuun kuumassa kamppailussa – Kärpille makoisa revanssi HIFK:sta

Kärpät nousi voitollaan 100 pisteeseen. Se on sarjataulukossa neljäntenä tasapisteissä kolmantena olevan, lauantaina Lukon maalein 3-1 voittaneen Pelicansin kanssa.

Kotonaan SaiPan maalein 5-0 voittanut Jukurit on 98 pisteellä viidentenä ja HIFK 96 pisteellä kuudentena.

Ilvekselle pistemenetys

Sarjassa kakkosena oleva Ilves nousi voitollaan 114 pisteeseen. Sarjakärjessä on lauantaina TPS:n maalein 4-0 voittanut Tappara samalla pistemäärällä. Tappara on kuitenkin pelannut kaksi ottelua Ilvestä vähemmän. Tapparalla pelejä on jäljellä neljä, Ilveksellä kaksi. Kaksikko kohtaa toisensa Tampereen paikalliskamppailussa ensi perjantaina.