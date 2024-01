KalPalle helpottava voitto – Ilveksen suurlupaus nautiskeli hattutempusta

KalPa paranteli voitolla asemiaan kamppailussa pudotuspelipaikoista. Kuopiolaiset nousivat 65 pisteeseen ja sijalle kahdeksan. JYP on nyt viiden pisteen päässä viimeisellä pudotuspelipaikalla kymmenentenä olevasta TPS:stä, joka hävisi keskiviikkona Tapparalle.

Tappara taas terästä

Tappara nousi voitollaan 85 pisteeseen ja Jukurien ohi sarjan kakkospaikalle. Keskiviikkona KooKoon vieraissa kaataneeseen sarjakärki Ilvekseen matkaa on seitsemän pistettä. Ilves on pelannut neljä ottelua Tapparaa enemmän. TPS:n tilanne on tukala. Joukkue roikkuu kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa kymmenentenä.