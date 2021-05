Karhunpentu-Penalta yllätys, nimi muuttui! Katso videolta, miltä arki orvon pennun kanssa näyttää

Sulo Karjalainen nimesi pennun Penaksi, mutta nyt on käynyt ilmi, että se onkin tyttö.

Karjalaisen oikeana kätenä keskuksessa toimiva karhunhoitaja Pasi Jäntti kertoo MTV Uutisille, että uusi nimikin on selvillä.

– Pennun nimi on nyt Aina. Pienten pentujen sukupuolta on vaikea tunnistaa, mutta kyllä tämä tyttö on, vakuuttaa Jäntti.