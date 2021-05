Karhunpentu Aina kasvaa hurjaa vauhtia! Näin pörröinen pikkupeto suhtautui päivän punnitukseen

4,5 kuukautta vanhan Aina-karhun elämä on kiinnostanut ihmisiä suuresti viime viikkoina.

Viikko sitten Aina painoi noin 3,5 kiloa. Tänään oli aika punnita uudelleen karhunpentu. Muutosta olikin tapahtunut reippaasti, joten suunta on oikea.

– Meillä on digitaalivaaka, mutta se ei kerkeä reagoida tuohon karhuun.

Perinteinen vaaka kaivettiin esiin

– Se kävi siinä kokonaan, mutta sitä kohtaa en saanut kuvattua. Se on ihan vaan sekunnin siinä paikallaan, sanoo Jäntti.

Kasvuvauhti on ollut hyvää, mutta silti karhunpennun kylkiluut tuntuvat edelleen selvästi.

Ainalle lahjoitus

Suurpetokeskus on saanut Ainalle tarkoitetun lahjoituksen.

Suurpetokeskuksessa on mennyt kaikki hyvin karhunpennun kanssa. Jäntti arvioi, että Aina pääsee syksyllä muiden karhujen joukkoon.

– Käymme sen luona muutaman tunnin välein. Luottamus meitä kohtaan on kasvanut suuresti. Temperamenttinen tyttö se on. Lutusen näköinen, mutta täysverinen peto se vielä on.